Přál si sexy dívku, a tu dostal. Který sympaťák vyfasoval vítězku StarDance?

Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková Foto: Česká televize

Sympatický zpěvák byl ze své partnerky nadšený. „Samozřejmě jsem si přál překrásnou, sexy dívku, která mě bude motivovat správným směrem. A tu jsem dostal, za což jsem hrozně rád! Potom, co se teď oznamovaly jednotlivé páry, tak jsem věděl, že zbývají poslední dvě slečny… nicméně jsem to do poslední chvíle moc nesledoval. Abych se třeba platonicky nezamiloval a pak mi to nebylo líto. Snad teda Lenka bude trpělivá, držím jí palce, aby to se mnou zvládla. Já žádný tanečník nejsem!“ varoval ji dopředu Mirai.

Ten byl u prvního krátkého tanečku s Návorkovou viditelně nervózní. Jak na ni působil?

„Zatím dost vyděšeně, ale je to evidentně sympaťák. Takže jen doufám, že ho to bude bavit. Myslím, že byl teď dost nervózní. Bylo tu přeci jen spousta očí a kamery, nicméně si myslím, že mu to půjde,“ chválila ho Návorková, která si hlavně přeje, aby nevypadli hned v prvním kole.

„Já nechci říkat to hrozné klišé, že si to chci především užít, ale říct to musím. Jsem moc ráda, že v další řadě můžu být a ambice nemám. Respektive teď jsme se s Miraiem shodli, že nechceme vypadnout jako první a pak zkrátka uvidíme,“ uzavřela sympatická tanečnice. ■