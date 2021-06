Krásná hvězda Tenkrát v Hollywoodu předvedla tělo v bikinách: Manžel ji při muchlovačce pěkně zalehnul

Margot Robbie s manželem Tomem Ackerleym Profimedia.cz

Robbie předvedla dokonalou figuru v plavkách, než ji manžel zavalil při mazlení. A není divu, že se jí nemůže nabažit, Margot je totiž v jednom kole.

S manželem a přáteli spoluvlastní produkční společnost LuckyChap Entertainment, které se hojně věnuje, a samozřejmě patří také mezi velmi žádané herečky.

V létě by mělo jít do kin pokračování Sebevražedného oddílu, v němž si Robbie zopakovala ikonickou roli Harley Quinn. Pokračování se dočkal také rodinný film Králíček Petr s názvem Králíček Petr bere do zaječích.

Vedle Brada Pitta se znovu objeví ve filmu Babylon a proslýchá se, že by si měla zahrát i v dalších Pirátech z Karibiku. ■