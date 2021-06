Rázné rozhodnutí Pavla Trávníčka. Nejprve tanec ve StarDance a pak: Nečekaný konec!

Pavel Trávníček Michaela Feuereislová

„Vyznamenání si vezmu a jednou provždy toho definitivně nechám, ať hrají mladší,“ řekl herec v podcastu Frekvence 1 Mezi čtyřma očima s tím, že se bude věnovat zahradě a relaxovat. A skončit tak má i jeho soukromé divadlo.

Sám ale připouští, že to pro něj nebude jednoduché. „V duši lidí, kteří jsou zvyklí na aplaus, tak jim to schází, ale já jsem statečná povaha a poperu se s tím,“ dodal. Zároveň ovšem připustil, že by nějakou hereckou nabídku možná zvážil a nechal by se přemlouvat. Stejně jako se nechal přemluvit na účinkování ve StarDance, kde to na parketu roztočí po boku temperamentní Veroniky Lálové (29).

„Říkal jsem si, že existují dvě varianty: jedna je, že bude éterická a lehká, což tanečnice většinou bývají. Druhá varianta pak je typ Helena Růžičková, do které bych se položil a ona by mě odnesla. Splnila se tedy první varianta. Veronika je úžasná, bleděmodrá a éterická,“ zasnil se princ z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

A právě s pohádkovou Popelkou Libuší Šafránkovou (✝68), která nečekaně odešla do hereckého nebe, se Trávníček příští týden naposledy rozloučí.

„Poslední sbohem se musí takovým osobnostem projevit, není to žádný snobismus, ale je to takové připomenutí toho, že tak to na světě chodí,“ míní Trávníček, který během posledního rozloučení v tiché vzpomínce vysloví i jedno své přání pro Libušku.

„Aby se na nás dívala shovívavě z nebe, aby se jí tam líbilo, a aby byla tak šťastná jako doma ve Šlapanicích,“ uzavřel dojatý herec. ■