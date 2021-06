Tereza Kerndlová si užívá ve španělském ráji. U moře chce trávit klidně půl roku!

Tereza nám poskytla rozhovor o životě u moře i plánech ve zpěvu. Foto: archiv T. Kerndlové

Jak se sžíváš s životním stylem ve Španělsku?

Pomalu, ale jistě. Proč pomalu? Protože je to mañana. Na jednu stranu je to fajn, že člověk nemusí nikam spěchat, ale když máte zařídit tisíc věcí před tím, než se zase vrátíte do své vlasti, je to trošku složitější. Takové mañana, mañana...

Budeš trávit v Esteponě celé léto?

Kdyby to šlo, tak asi ano, ale bohužel pracovní povinnosti mi to nedovolují, a navíc bych se ráda nechala naočkovat. Takže koncem července jsem doma.

Jak to vlastně máte naplánované? Kolik času hodláte strávit v Česku a kolik ve Španělsku?

Tohle nejde nikdy naplánovat, i když naše profese by nám to eventuálně mohla umožnit, že bychom si vyčlenili čas v roce jen na dům, ale naše povahy nám to nedovolují, takže odpověď zní: Zkrátka spontánně. Bude volno, jsme tady. Budou určité povinnosti či práce, jsme v České republice. Ale i tak odhaduji 50/50 v roce.

Co tě aktuálně nejvíc zaměstnává? Na sociálních sítích jsi se svěřila, že řešíš i úpravy domečku.

Je to vtipné a zároveň to může vyznít i povrchně, když řeknu, a to upřímně, že se svým mužem jsme už věnovali pět měsíců nepřetržité práce novému domu. Ale je to fakt a není to nic přemrštěného, je to zkrátka realita. Jezdíte sem osm let, ale vždy do něčeho, co už je zařízeno a vše funguje. Teď máte něco svého, jste v cizí zemi, chcete, aby všechno bylo perfektní, ale nevíte, kde co koupit, kde vám při větších deštích zateče do baráku, nebo nefunguje klimatizace, jak má atd. A přitom víte, že už vám zbývá měsíc, kdy odjedete, zamknete a věříte, že až přijedete znovu, bude vše ok. Takže nejvíce nový domov. To jsme si na sebe hodili ještě stavební úpravy, ale je to perfektní vzrůšo.

A daří se ti taky ve Španělsku tvořit a být zpěvačkou?

Věř mi, že na to jsem zatím neměla ani pomyšlení. Mám rozdělané nové songy, ale na těch začnu pracovat, až se vrátím domů. A to je na tom to krásné, že život může být i o něčem jiném, než je kariéra.

Objevují se díky pobytu na jihu nové hudební inspirace?

No, abych pravdu řekla, tak v podstatě ani ne. Je jasné, že když si tady pustíte rádio, tak to válcuje reggaeton a za ním se šine latino, ale na to nepotřebuji jet na jih, aby mi bylo jasné, co se ve Španělsku poslouchá. (směje se)

Plánuješ teď fanoušky potěšit nějakou novou věcí?

Ano, jak jsem říkala, již brzy mi vyjdou nové singly a videoklipy.

Chystají se vás navštívit přátelé, manželův syn, tvoji rodiče?

Ano, moji rodiče už tu právě jsou a Rendův syn Patrik i s mým švagrem Robertem jsou hned v druhé vlně a na ně navazují naši přátelé a kamarádi. A musím říct, že je neočekáváme jako návštěvu. Naše rodina i naši nejbližší tu jsou doma stejně tak jako my dva a věříme, že když už jsme skoro vše zařídili a dokončili, tak tu sami nikdy nebudeme.

Na co se teď těšíš?

Hrozně moc si to teď užívám. Máme téměř hotovo, jen se věnujeme svým blízkým a je to paráda. Těším se tedy na všechen ten čas, kdy se tu vystřídají naši nejbližší a my se o ně budeme moci postarat. Už to bude skoro rok, co jsem nevystupovala, a vlastně jsem si na to už tak trošku zvykla. Především jsem zaplnila místo něčím zcela novým a odlišným, čímž myslím novým domem, ale taky jsem překlenula tu dobu, kdy vám vystupování vážně schází. I když jsem s tím vlastně momentálně v pohodě, myslím, že až si stoupnu na pódium s kapelou, vleje mi to novou krev do žil a tento okamžik se těším. ■