Donna z Beverly Hills promluvila o údajné krizi s manželem: Nesdílí spolu ani ložnici

Mezi Tori Spelling a Deanem McDermottem to prý trochu skřípe. Profimedia.cz

V živém vysílání s Jeffem Lewisem na rádiu SiriusXM přiznala, že s manželem nesdílí ani lože.

„Víte co? Moje děti a pes spí se mnou v posteli,“ odpověděla moderátorovi na dotaz, jestli prožívají s Deanem krizi.

„Když odjel, nebylo to dobré. Půl roku točil v jiné zemi a všechny děti zůstaly se mnou. Čtyři z pěti se mnou stále sdílí ložnici. A naši tři psi taky,“ vysvětlila s tím, že na Deana zatím zbývá pokoj pro hosty.

Naznačila také, že problémy se sexem nejsou u nich nic moc nového. Víc se ale ke vztahu s hercem nevyjádřila.

McDermott točil v Kanadě seriál Lady Dicks a netrávil s rodinou tolik času. Na nějakou dobu úplně zmizel z hereččiných sociálních sítí. Pár dokonce nepostnul nic k výročí svatby. V květnu to bylo 15 let, co se vzali. Tehdy je ale zachytili, jak si společně s dětmi užívají den na pláži. Na krizi to moc nevypadalo.

Hvězdný pár měl problémy už v minulosti. McDermott v roce 2014 přiznal nevěru, ale krizi s manželkou nakonec zažehnali. Dokonce se jim tehdy podařilo problémy ututlat před dětmi.

Pár má dcery Stellu (12) a Hattie (9) a syny Liama (14), Finna (8) a Beaua (4). ■