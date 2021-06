Podlehli jí dva slavní muži. Vdova po legendárním herci a oceňovaném textaři okouzluje i na prahu sedmdesátky

Helena Rytířová se nedávno potkala s Ivanem Vyskočilem. Foto: Petr Mráček

Okouzlila dva slavné muže, kteří se zapsali do dějin české kultury. Režisérka a spisovatelka Helena Rytířová (69) je vdovou po herci Petru Čepkovi a později po textaři, skladateli a hudebníkovi Zdeňku Rytířovi. I ve zralém věku ji neopouští šarm a půvab a je zřejmé, proč těmto slavným mužům popletla hlavu.

Poklonu této charismatické dámě vysekl i herec Ivan Vyskočil. Oba se potkali po desetileté pauze v režisérčině nahrávacím studiu v Řevnicích, kde se natáčela audioverze knihy pro děti a teenagery Regáči, která obsahuje několik povídek, ve stylu Rychlých šípů. „Já jsem dostal úkol namluvit roli vypravěče, který provází všemi příběhy. Jaké bylo mé překvapení, když jsme se s Helenkou Rytířovou potkali po takové době. Vždycky to byla a stále je krásná, vtipná, chytrá, milá ženská. Děkuji za tuhle příležitost, protože bychom se asi jen tak nepotkali,“ kvitoval Vyskočil práci na Regáčích.

„I když se řada z nás pohybuje v té kultuře, tak mnozí se nevídáme roky, desítky let, a pak se prostě při něčem potkáme. Bylo to krásné shledání a Ivan má stále velké charisma a krásný hlas. Pro audioknihy naprosto dokonalý. Moc hezky jsme si popovídali, stále si máme co říct,“ podotkla Rytířová.

„Ta knížka je moc hezká, příběhy opravdu zajímavé a dobře čtivé a jsem potěšena, že audioverze vznikala v našem studiu v Řevnicích, kde mj. vzniká celá řada krásných audioknih a povídek od nejrůznějších autorů. Knize samozřejmě přeju mnoho spokojených čtenářů a dětem krásné léto a prázdniny, ať si to užijí bez dramatických příhod. Ty stačí jen v povídkách," dodala.

Vyskočil a Rytířová se setkali podruhé ještě za pár dní, když se v restauraci na Smíchově křtila tištěná verze knihy, jež vyšla teď. Audioverze vyjde na podzim. Výtěžek z prodeje knihy jde na pomoc handicapovaným záchranářům a vojákům. ■