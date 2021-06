V pandemii přišel Leoš Mareš o spoustu kšeftů, ale nezoufá: Přišlo by mi hloupé si stěžovat

Strádal v covidu nejlépe placený český moderátor? Super.cz

„Nebudu si stěžovat na toto období a na tuto situaci. Lidé v této zemi a i jinde na světě na tom byli daleko hůř. Naopak obdivuju lidi, kteří měli mnohem větší starosti a zvládli to,“ řekl s pokorou v hlase Mareš. „Měl jsem štěstí, že jsem měl práci v rádiu a že nás nezavřeli. Vstávám už čtyřiadvacet let na šestou do práce a to covid nezměnil,“ dodal Leoš, kterému se podařilo najít i v negativní době pozitiva. „Vnímal jsem, že se ztratila obava, že něco prošvihneš. Žili jsme s pocitem, že nám něco utíká. A to zmizelo. Člověk neměl strach, že o něco přichází.“

Některé ranní show mohl Mareš vysílat díky výdobytkům moderní doby ze vzdálených zemí. Neplánuje ale tento „home office“ uplatnit běžně v budoucnu? „Je dobře, že jsme si to zkusili a zjistili, že ta technologie existuje a mohli jsme vysílat dál. Protože to není ale stoprocentní, tak jsme rádi, že můžeme být ve studiu,“ říká Leoš Mareš. ■