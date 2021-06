Přibrala víc než ostatní Češi: Míša Nosková pandemická kila jen těžko shazuje

Míša Nosková Super.cz

Přibírání se během nouzového stavu, kdy nemohla vystupovat, nevyhnulo ani zpěvačce Michaele Noskové (38). Zrzka přiznala, že ručička váhy ukazovala o sedm kilo víc, než když pandemie začala. To je o kilo víc než celorepublikový průměr. A protože v létě se chystá opět vystupovat, musela se pustit do radikálního hubnutí.

"Snažím se, ale je to to náročné. Musím cvičit pětkrát týdně, dvakrát týdně posiluju, třikrát týdně běhám a už jsem konečně zase na deseti kilometrech. Musím říct, že když jsem poprvé vyběhla ven, po tři čtvrtě roce, tak jsem uběhla sotva dva a půl kilometru asi s pěti pauzami a funěla jsem jako dinosaurus," řekla Super.cz Míša.

Upravit musela i jídelníček. "Zkoušela jsem i ketodietu, ale tu jsem musela vzdát, protože mi strašně chybělo maso. Takže jím hodně ovoce, to hlavně ráno, a pak maso a zeleninu," upřesnila zpěvačka, které stále ještě tři kila zhubnout chybí.

"Naštěstí přes léto mám jenom koncertní vystoupení muzikálu Děti ráje. Do kostýmu bych se měla začít oblékat až v Evitě, kterou začínáme hrát až v říjnu. Ale tam je různých šatů asi deset, takže by určitě nebyli rádi, kdyby mi je museli přešívat. Musím to dát," ujistila nás Nosková. ■