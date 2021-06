Jak to zvládá táta na mateřské? V novém filmu s Terezou Rambou a Jiřím Mádlem se trhaly panenkám ruce

Trailer k filmu Deníček moderního fotra Video: CinemArtCZ

Loni v létě jsme se byli podívat na natáčení filmu Deníček moderního fotra, který byl první větší prací po porodu herečky Terezy Ramby (31). Jejím parťákem v komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana je Jiří Mádl (34).I když se film chystá do kin až v srpnu, už nyní přinášíme první ochutnávku.

Příběh sepsal autor podle vlastních zkušeností, kdy se z něj stal otec na rodičovské dovolené, protože partnerka dokázala rodinu lépe finančně zabezpečit. Tereza sice hraje roli maminky, ovšem vlastní dítě by do filmu nepůjčila. "To v žádném případě, i když je tady se mnou pořád, je tady spousta prodlev, takže s ním mohu trávit spoustu času," vysvětlila Super.cz při natáčení.

Jedním z nejdůležitějších úkolů se stalo právě obsazení role malého Čeňka, který v průběhu filmového příběhu projde od narození až k oslavě 1. roku. Nakonec byli tři, tak aby odpovídali požadovanému věku. Pro některé scény zaskočila do role dítěte panenka. Hrací panenky byly celkem čtyři, jedna byla nakonec obětována, protože pro záběr bylo třeba použít pouze ručičky.

Ve filmu vedle Terezy a Jirky uvidíme řadu předních českých herců jako jsou Pavla Tomicová (58) a Ondřej Malý, Lucie Benešová (46) a Roman Zach (48) nebo Lukáš Hejlík (41) či Lucie Polišenská. V roli bezejmenného taxikáře se objeví autor literární předlohy Dominik Landsman. ■