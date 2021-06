Nejdražší prázdniny strávil doma: Martin Dejdar měsíce nepracoval. Kromě složenek platil i nájem zavřeného baru

Martin Dejdar Super.cz

Dal si půlroční pauzu od rozhovorů do médií, tak jsme si s hercem Martinem Dejdarem (56) aspoň měli o čem povídat. Naposledy jsme se totiž bavili loni v létě, když se rozhodl otevřít si vlastní bar. Vzhledem k pandemické situaci to nebylo zrovna podnikání snů, i když v červenci nemohl tušit, že epidemie nabere na podzim další obrátky.

"Bar fungoval asi dva a půl měsíce. Ale nájem jsem musel platit dál," řekl Super.cz herec, který v období pandemie neměl doslova do čeho píchnout. "Nějakou práci jsem měl, ale jen část toho roku. Od ledna do dubna jsem neměl vůbec nic. Prožil jsem nejdelší a nejdražší prázdniny, a přitom jsem seděl doma. Lezlo to hodně do peněz," připustil s tím, že doba aspoň semkla jeho rodinu.

Teď už naštěstí začal opět natáčet seriál Specialisté a pomalu se vrací opět do divadla, zatím se hrou Pánský klub. Těší se i na muzikál Trhák, s jehož protagonisty si dali sraz právě u něj v baru, jemuž vévodí figurína jeho nejpopulárnější postavy, Ozzáka z Comebacku, který se právě začal znovu uvádět od 1. dílu a fanoušci jsou nadšení.

"Ono je to ale pak těžké, protože na mě přijdou do divadla a jsou zklamaní, že tam není Ozzák, ale Dejdar. Ale loni v létě jsme tady v baru měli vypůjčené i Ozzákovo křeslo a uspořádali s Tomášem Matonohou autogramiádu. Možná to uděláme pro fanoušky i letos a za Ozzáka bych se pro ně převlékl," slibuje. ■