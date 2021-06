Incestní scéna v novém českém filmu: Vnadná kráska z pohádky s Karlem Gottem jako společnice svádí svého otce

Zuzana Žáková Super.cz

"Z princezen jsem přešla na trochu jiné role. Naposledy jsme se potkali na place s mým tatínkem a hrála jsem mu společnici v masážním klubu," řekla Super.cz Zuzana, čímž nás trochu šokovala. Perverzní a incestní to může přijít leckomu. "Bylo to trochu zvláštní, nebudu lhát," svěřila.

O tom, zda roli vzít, se samozřejmě mladá herečka radila i s tátou. "Když jsem mu volala, jestli by mu to nevadilo, protože bych ho nechtěla přivést do rozpaků, tak z něj vylezlo, že je to přece práce a jsme profesionálové. Nakonec jsme to zvládli, k masáži došlo, ale měli jsme patřičné rozestupy," smála se Zuzana, kterou s otcem uvidíme v choulostivé scéně ve filmu Pánský klub, který bude mít premiéru příští rok.

Jinak můžeme Zuzanu vídat ve třech představeních v jejím domovském Divadle Na Jezerce, které má letní scénu v Dobřichovicích. Těší se i na návrat do muzikálu Trhák, který se začne v prosinci opět uvádět v divadle Broadway. ■