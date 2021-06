Přebornice v sexy sambě už zná parťáka na parket StarDance: Bude to velká výzva, říká

Veronika Lálová Michaela Feuereislová

Co se výběru taneční partnerky týče, je Trávníček velmi spokojený. „Říkal jsem si, že existují dvě varianty: jedna je, že bude éterická a lehká, což tanečnice většinou bývají. Druhá varianta pak je typ Helena Růžičková, do které bych se položil a ona by mě odnesla. Splnila se tedy první varianta. Veronika je úžasná, bleděmodrá a éterická,“ zasnil se princ z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Tanec by pro něj neměl být překvapením, herci bývají vybaveni z uměleckých škol. „My jsme tomu říkali pohybovka, jejíž součástí byl step, tanec, klasika, pantomima,“ vyjmenoval Trávníček.

Z fyzicky náročných tréninků obavy nemá, postaví se jim čelem. „Mládí to vydrží a já stará osoba to musím vydržet taky. Ale říkám si, že když jsem přežil Pevnost Boyard, tak bych mohl přežít i StarDance,“ dodal Trávníček. ■