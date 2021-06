Před devíti měsíci přišla o miminko a prožila nejtěžší chvíle v životě. Misska promluvila o tom, jak se dnes cítí

Natálie Kočendová Super.cz

Modelka a Miss International Czech Republic 2020 Natálie Kočendová v listopadu odletí do Japonska na světovou soutěž krásy. A právě kvůli tomu tvrdě makala na postavě. Poté, co loni přišla v 6. měsíci o miminko, měla o 12 kilo více. Kila jsou nyní zase pryč.

"Ještě mi chybí dvě kila a vše bude dole. Mám 61 kilo, měla jsem 73. Jsem šťastná, čistá hlava, dvakrát jsem byla u moře, každý den jsem chodila cvičit, byla jsem spokojená. Šlo to rychle," řekla Super.cz Natálie.

O miminko s partnerem Lakym přišli, nyní snaha o dalšího potomka není na pořadu dne. "Teď miminko v plánu vůbec není, určitě až po světové soutěži, do té doby to vůbec neřešíme," říká rázně s tím, že si plní svůj sen.

Loni ji ze soutěže vyřadili, protože čekala dítě. Nyní prý stále ještě není stoprocentní, že odletí. "Doufám, že ano. Stále se to řeší, nevíme co bude, ale věřím, že poletím. Je to můj celoživotní sen, chci si ho splnit. Pořád můj odlet není stoprocentní, sdílí mě stále ale na Instagramu, tak se mnou zřejmě počítají, ale podepsáno nic není," dodala Kočendová, kterou její partner velmi podporuje.

"Po tom, co se stalo, je náš vztah silnější. Prožili jsme si velkou bolest, jeden druhého jsme drželi. Je to obrovská láska, jsem za to velmi vděčná," uzavřela. ■