Lucie Bílá mění image! Žádné obří drdoly a černá barva: Některých starších fotek se děsím, uvedla

"Přišlo to. Necítím se najednou dobře v černé barvě, to je u mě nevídané. Teď už jsou v mém šatníku i jiné barvy. Nejen černá a bílá," řekla Super.cz Lucie.

Nosí ležérně rozpuštěné vlasy a pryč je i tvrdé líčení. "Cítím se dobře takhle. Mám ráda pánský styl, ale cítím se lépe, když vlasy nejsou stažené, zatížené. Mám ráda lehký make-up. Mám ráda, když jsou věci přirozený, abych se cítila svobodně. Některých starších fotek se děsím. Říkám si, to jsem fakt já?" ptá se zpěvačka.

Našla tým lidí, který jí se změnou pomohl. "Zatoužila jsem po změně a našla jsem si lidi, kterým jsem řekla, pojďte to změnit. Vyházejte z mého šatníku, co tam nepatří, jděte na to tvrdě. Spojila jsem se s lidmi, kteří tomu rozumí. Móda není zrovna můj koníček To je jako tancování. Kdybych uměla tančit, tak už to dávno dělám. Mě ale zase baví jiné věci," dodala Bílá. ■