27 let spolu doma i na jevišti: Jaký je recept na manželské štěstí Báry Hrzánové a Radka Holuba?

Bára Hrzánová Super.cz

Naučila se během roku trpělivosti, dala si do pořádku priority a už se opět těší do práce. Herečka Bára Hrzánová (57) nechala chmury za sebou. "Jsem teď vnitřně daleko odolnější . Když je člověk s něčím nespokojený, měl by nejdřív začít u sebe a pak se snažit rozklíčovat, kde problém vězí," řekla Super.cz Bára, která ovšem razantně odmítla, že by nějaké problémy musela řešit i doma.

"Zaplať pánbu, co se rodinných vztahů týče, tam to nebylo potřeba," svěřila, že v manželství s kolegou Radkem Holubem je mezi nimi během téměř třiceti let všechno v pořádku. "Je to sedmadvacet let. Idyla to není, to zní strašně nadneseně. Samozřejmě žijeme úplně normálním životem jako každý z nás. Ale ve vztazích máme čisto a jisto," ujistila herečka.

A jaký je jejich recept na dokonalé manželství? "Aby se ti lidi měli rádi. I když je to někdy složité," míní. Navíc jsou partnery často i na jevišti, mj. v představení Silnice, které se bude uvádět i na letní scéně divadla Kalich. Přesto prý k ponorce nedochází.

"Jednak každý z nás hraje ještě s někým jiným, tedy když se může hrát. A pak je Radek úžasný herec a úžasný partner na jevišti. Oba dva jsme profesionálové a každé to setkání s Radkem v jiné úloze je pro mě velkým obohacením, protože mě na tom jevišti baví," vysvětlila. ■