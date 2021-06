Lukáš Pavlásek promluvil o nastávající svatbě s krásnou snoubenkou: Bude to po mém, ale ještě nevím, jak

Lukáš Pavlásek Super.cz

Konečně se vydal i ke kadeřníkovi, takže je zpět jeho klasický účes "na Pavláska", o jehož vzniku nám při našem rozhovoru také vyprávěl. "Bylo to náhodou, když jsem se se svým budoucím kadeřníkem setkal a oba jsme byli hosty v rozhlasovém pořadu, který se točil před diváky. A na jevišti mě malými nůžtičkami poprvé ostříhal. Od té doby chodím jenom k němu, i když můj účes je asi nejjednodušší, který má ve svém portfoliu," vysvětlil.

Lukáše budeme moct brzy vidět i v kinech, dostal totiž další filmovou příležitost poté, co si naposledy zahrál vodníka v pohádce Zdeňka Trošky Zakleté pírko. Hraje ve filmu Mstitel. "Je to taková menší role moderátora, nic složitého. Ale ten film je, myslím, pěkný a velké role tam mají třeba Milan Šteindler a Jaroslav Dušek," upřesnil.

Předtím, než usedl do křesla talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde jsme se sešli, jsme se pobavili i o tom, jak se Pavlásek chystá vedle práce strávit léto. Volný čas rozdělí mezi kamarády a partnerku Denisu, kterou loni požádal o ruku. Kam pojede, se dozvíte v našem videu. Nás ovšem zajímalo hlavně to, jestli s přítelkyní už začali plánovat svatbu.

"Zatím ne, protože proběhly ty zásnuby a potom přišla korona, ta to všechno prodloužila. Teď se to teprve bude muset začít řešit," svěřil. Na přítelkyni ale prý plánování nenechá. "Samozřejmě si prosadím svoje. Ale co to bude, to sám nevím," uzavřel. ■