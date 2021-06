Vymanil se ze škatulky „herec z Ordinace“: Petr Rychlý se v novém seriálu objeví s plnovousem

Petr Rychlý Foto: TV Nova

„Hned nám došlo, že to nebude jednoduché. V době natáčení tohoto seriálu jsem souběžně točil i Ordinaci, kde jsem měl holou tvář, a tak bylo jasné, že se mi bude muset plnovous na natáčení lepit. A tím se zpečetil můj osud. Každý den jsem měl o hodinu a půl dřívější nástup do maskérny, často už na půl pátou ráno. Základ plnovousu se nalepil v celku a pak se po stranách dolepoval vous po vousu, aby celkový výsledek působil přirozeně. Používá se k tomu materiál z pravých vlasů, který se na tváři zastříhává do požadované délky,“ vysvětlil Rychlý.

Ten si natáčení seriálu užíval, byl totiž rád, že se vymanil ze škatulky „herce z Ordinace“.

„Překvapilo mě, že mi tu roli nabídli. Jakmile se totiž člověk dostane do zajetí nekonečného seriálu, v mém případě Ordinace v růžové zahradě, je těžké producenty a režiséry přesvědčit, že umí zahrát ještě i něco jiného,“ nechal se slyšet Rychlý.

Herec tak ocenil, že se charakter jeho postavy hasiče Petra liší od doktora Mázla z Ordinace. „Když už jsem měl roli jistou, začal jsem o postavě přemýšlet. Přišel jsem za režisérem s nápadem, že by bylo fajn, kdyby se něčím zásadním odlišovala od doktora Mázla, kterého hraju v Ordinaci. Tak jsme začali hledat, co by to „něco“, co by charakter hasiče Petra podtrhlo, mělo být. Jedna věc je vizuální stránka postavy a druhá věc její charakter,“ míní Rychlý.

A jaký je tedy hasič Petr v podání Petra Rychlého? „Je to přímý člověk, který má rád určitý pořádek, ten nepsaný. Na nic nepotřebuje smlouvy, stačí mu pouhé podání ruky. Předpokládá totiž, že i ostatní lidé jsou stejně čestní jako on. Nechodí kolem horké kaše a nebojí se říct svůj názor i za cenu toho, že to povede k hádce. Podle svého gusta si sestavil i tým hasičů, kteří ho podporují a mají ho rádi. Vědí totiž, že je Petr nikdy nepodrazí. Lásku k dobrovolnému hasičskému sboru a určitou zásadovost mu vtiskl jeho otec,“ popsal svou roli.

Kromě něj se diváci mohou těšit i na další oblíbené herce - Václava Koptu, Jaromíra Noska, Pavla Nového, Nelu Boudovou či Janu Bernáškovou. ■