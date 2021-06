Co bude s andílky? Novými tvářemi Victoria´s Secret mají být herečka, transgender modelka i fotbalistka

Tyto dámy prý budou tvářemi proslulé značky. Foto: Super.cz/Profimedia

Poslední velkolepá přehlídka spodního prádla značky Victoria's Secret proběhla v roce 2018. Od té doby firma pracovala na přetvoření brandu. Nyní server Page Six přinesl informaci, že by novými tvářemi značky měly být například herečka Priyanka Chopra (38) nebo fotbalistka Megan Rapinoe.

Zdroj média také uvedl, že se slavné dámy nebudou objevovat v prádle, ale místo toho promovat značku v rozhovorech.

Na dotaz, jestli fanoušci přijdou o pověstné andílky v podobě světově proslulých modelek, generální ředitel značky Martin Waters odpověděl: „Právě teď to nevidím jako kulturně relevantní.“

„Potřebovali jsme změnu už dlouho, jen jsme neměli dostatečnou kontrolu nad firmou, abychom to mohli udělat,“ uvedl pro New York Times s tím, že se snaží, aby značka nebyla o tom, co chtějí muži, ale co chtějí ženy.

K Priyance a Megan se údajně připojí súdánsko-australská modelka Adut Akech, akrobatická lyžařka Eileen Gu, brazilská transgender modelka a herečka Valentina Sampaio, plus size modelka Paloma Elesser a novinářka Amanda de Cadenet, která by měla uvádět podcast, v němž budou dámy sdílet své příběhy.

„Je to skupina žen, které mají přispět ke změně ve společnosti a pozitivnímu vnímání ženského těla. Je to další krok, který značka podnikla k přetvoření image,“ dodal zdroj. ■