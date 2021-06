Bavlněné tričko nestačí a pozor na majonézu a zmrzlinu: 9 tipů Dagmar Honsové, jak přečkat vedra

Dagmar Honsová Foto: Petr Horník, Právo

1. Fyzickou zátěž omezit na minimum

Pokud chceme cvičit, tak rozhodně v brzkých ranních hodinách, ale pozor: už kolem 8. hodiny ranní mohou šplhat teploty k 22 stupňům Celsia. Nejlepší je cvičit při východu slunce kolem 5. hodiny, vysvětlila Super.cz Honsová.

2. Cestování a zlo jménem klimatizace

Dlouhé cesty bych úplně vynechala. Větrat bychom měli pouze v nočních hodinách. Přeháníme to s klimatizací, teplota by oproti té venkovní neměla být nižší o více než 5 stupňů, což nás zrovna moc neochladí.

3. Před sluncem nás neochrání ani bavlna

Důležitý je pitný režim, pokrývka hlavy a opalovací krém. Nebála bych se používat faktor 50. Není pravda, že nás ochrání bavlněné tričko, i přes tričko pronikají škodlivé paprsky. Nejhorší je, když se člověk zpotí, a ještě má na sobě tričko, to nechrání vůbec, varuje meteoroložka.

4. Pozor na majonézu

Nedávala bych si nic s majonézou, možná bych se bála i vanilkové zmrzliny, protože může docházet k salmonele. Vynechala bych knedlíky a těžká jídla a nedala bych si teplou polévku, radí.

5. Přisolte si

Naopak bych zařadila hodně vlákniny a přisolila si, protože sůl dokáže udržet vodu v těle. Dala bych si banán a potraviny bohaté na draslík, který reguluje vodu v těle. Zařadila bych meloun a okurky, ty mají hodně vody, poradila také.

6. Kupovat boty či prstýnky? Až bude chladněji

Nechodila bych k holiči, protože jakmile na mě začne foukat teplý fén, je to špatně. Stejně tak bych vynechala nákup obuvi, protože teplem nohy natékají a pak by mi byly koupené boty velké. Podobně je to s prsty na rukou, takže stejné pravidlo platí i pro nákup prstenů. V horku se naší pokožce špatně dýchá, zapomněla bych na šminky.

7. Ochladit se můžeme vhodnou obuví a sprchou

Rozhodně noste sandály a nebála bych se klidně 3-4krát za den osprchovat, ale ne ledovou vodou, pouze vlažnou.

8. Zmrzlinu s mírou

Pro mě jako pro milovníka zmrzliny platí, že si nedávám víc než dvě, protože pak dostanu angínu. A nedávám si vodu s ledem. Pro tělo je to šok.

9. Výlety do hor odložte

V neděli a v pondělí by se měly vyskytovat intenzivní bouřky, takže neplánovat túry do horských oblastí a raději zůstat v klidu v chládku, dodává Dagmar Honsová. ■