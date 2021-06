Kupte si o číslo větší džíny, radí lidem, kteří přibrali během covidu, známá zpěvačka

Cheryl Cole Profimedia.cz

„Nedávno jsem vedla hovor o stravování se svou švagrovou, která si stále schovává džíny, které už neoblékne. Řekla jsem jí, aby si koupila větší velikost, protože když jí něco nesedí, je potřeba to přijmout. Zeptala jsem se jí: Jsi takhle šťastnější? Pak na čem jiném záleží, vezmi si o číslo větší, všem je to jedno,“ uvedla v rozhovoru pro Marie Claire Cheryl, která není příznivkyní diet, ale změny životního stylu.

„Dokážeme na sebe být přehnaně tvrdí a pro co? Podívejte se na ten stud a pocit provinění při dietách. Ne, neměli jste dobrý týden, ale změnili jste životní styl. To je ta správná cesta, změna myšlení, místo toho být extrémně tvrdí a dostávat se pod tlak diet. Užívejte si. Jestli si chcete dát špagety carbonara, dejte si je, vždyť je to jedno. Možná budete mít koncem týdne o špíček víc, ale komu na tom záleží?“

Sama Cheryl se drží pravidla, že jí, pouze když má hlad, a dovolí si jídlo z fastfoodu jednou za jeden až dva týdny. Maso jí až čtyřikrát týdně, ale chutná jí i veganská strava. V poslední době zainvestovala do společnosti s doplňky stravy, které nyní propaguje a sama je zařadila do své denní rutiny. ■