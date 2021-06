Trestala jsem se za to, že nemám velikost 34, uvedla u fotky v prádle televizní hvězda

Vicky Pattison Profimedia.cz

„Ne, tohle vážně není fotka před a po... Ta samá žena, stejné tělo a naprosto stejný dobrý pocit ze sebe samé,“ napsala ke snímku a pokračovala v příspěvku o pozitivním vnímání vlastního těla: „Často jsme bombardovány perfektními a naprosto nereálnými snímky skrze všechna sociální média, magazíny i televizi, protože být perfektní se normalizovalo a nikdo už není zvědavý na to, co je opravdu normální. To je totiž najednou neadekvátní. Nesnášíme naše faldy, pupínky, celulitidu a všechny části těla, které jsou veřejně označovány jako nedostatky.“

„Už roky nenávidím své tělo. Trestala jsem se za to, že nemám velikost 34, stále se dívala do zrcadla a rozebírala do detailu každou svou nedokonalost a za každé kilo, které jsem nabrala, jsem si dávala drsně do těla. Čím jsem starší, tím víc jsem si uvědomila, že všechna těla jsou krásná a zaslouží si naši úctu a zbožňování. Naše hodnota jakožto ženy není definována velikostí pasu a musíme se přestat šikanovat za to, jak vypadáme. Tím, že o sobě budeme mluvit pozitivně, vymýtíme nenávist vůči sobě samé a vybudujeme pocit sebelásky a soucitu,“ uvedla pod fotkou Vicky.

„I když se nemůžu vrátit v čase do dob, kdy jsem svoje tělo nenáviděla, mohu se nyní posunout kupředu a projevit mu lásku a porozumění. Pokud by můj post pomohl, byť jen jedné ženě, přijmout fakt, že Instagram a sociální média jsou plná falše a upravených fotografií, takže není důvod se kvůli takovým cítit nejistá, budu to považovat za výhru,“ zakončila svůj příspěvek o sebelásce Pattison.

Ženy z řad svých téměř 5 miliónů sledujících vyzvala k tomu, aby také jednou ukázaly své normální tělo bez úprav a byly na něj pyšné. Sama na snímku ukázala postavu ze dvou úhlů a jak nedávno podotkla, se svou vyšší váhou se cítí sexy jako nikdy předtím. Svou roli hraje také její spokojenost v soukromí, s partnerem se před pár týdny přestěhovali do nového domu a už pomalu mluví o dětech. ■