Nahoře má 25 kilo, jen za poslední měsíc jich přibrala 9: Zpěvačka už se nemůže dočkat porodu

Elis Ochmanová Foto: Petr Vondrák

"Doběhla mě těhotenská cukrovka, která nečekaně přišla. Zřejmě je to tím. Mám i velké otoky nohou, doktor mě poslal na další vyšetření," vysvětluje Elis, která v těhotenství přibrala celkem 25 kilo.

Před dvěma týdny si s manželem Honzou nadělili těhotenské focení. "Chceme mít památku. Zatím jsme dostali jen dvě fotky, na další čekáme. Už teď jsme ale z výsledku nadšení," dodala Ochmanová.

Zpěvačka má v plánu strávit doma šestinedělí a v září by se ráda vrátila na prkna.

"V září máme v Divadle Na Maninách premiéru muzikálu Robinson Crusoe, to už bych chtěla být zpátky. Teď v létě jedou kolegové přestavení po českých a moravských zámcích, tam bude hrát hlavní ženskou roli Mary Ivana Jirešová. Je to sedm představení, tak to krásně zvládne a já už se moc těším na podzim do divadla," dodala Ochmanová. ■