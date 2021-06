Dva měsíce po porodu Zorka Hejdová neuvěřitelně zhubla, je štíhlejší než před těhotenstvím. Drží speciální dietu

Zorka Hejdová Foto: archiv Z. Hejdové

"Jsem na své váze. Dokonce kilo pod. Šlo to neuvěřitelně rychle. Sama jsem byla překvapená. Kojení je masakr a také jsem kvůli malému začala držet speciální bezmléčnou dietu. A to najednou člověk zjistí, co všechno nemůže a jde to úplně samo. A do toho ještě pohyb. Jsem neustále v běhu, dítě je dokonalý fitko," řekla Super.cz Zorka.

"Dietu jsem začala držet kvůli Nikoláskovi. Zkouším, jestli to uleví jeho bříšku, a zdá se, že jo. Takže jsem dala dočasně sbohem všem dortíkům, koláčům, tvarohům, pudinkům, všemu, kde je mlíko. A máslo. Vlastně jsem takhle zdravě v životě asi nejedla. I když jsem se o to mnohokrát snažila," svěřila Zorka a nastínila svůj současný režim.

"Vývary jsou mým nejlepším kámošem. K snídani si dám kokosový jogurt s ovocem nebo vejce s celozrnným toastem. K obědu pak lososa a brambory. Sladké mi chybí, protože to bez mléka mi nechutná. Takže až si to jednou budu moct vynahradit, tak váha zase vezme za své," dodala Zorka. ■