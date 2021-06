Vymodelované poprsí nyní podpoří odsátím tuků z problematických partií. Bude operní diva přešívat kostýmy?

Kalivodová šla na liposukci. Super.cz

Před čtvrt rokem jsme se s Andreou Kalivodovou (43) potkali na klinice Yes Visage, kde si nechala chirurgicky vylepšit poprsí. Nyní jsme se viděli na stejném místě. Operní pěvkyně se chystala pro změnu na odsátí tuku z břicha a boků. Umělkyně se rozhodla využít toho, že má následkem nedobrovolných divadelních prázdnin stále volnější diář.

„Jsem nesmírně ráda, že se mohu vrátit k panu doktoru Mrňovi, protože je to profesionál na svém místě. Jsem velmi ráda, že se o mě na klinice Yes Visage starají,“ prozradila Super.cz Kalivodová, která podstoupí laserem asistovanou liposukci SlimLipo. „Je dobře, že do toho jdu teď. Rekonvalescence přes léto mi nevadí, od září mám program zcela naplněný,“ pochvaluje si načasování Andrea, která hodlá už dva týdny po zákroku vstoupit před publikum.

Zpěvačka má štěstí, že jejím manželem je osobní trenér. Mohlo by se zdát, že by problematické partie mohla eliminovat cvičením, ale není tomu tak. „Po dvou dětech vypadá postava trošku jinak. Navíc vůbec se nevylučuje sport a zdravá strava s tím, když jde člověk na lipošku. Naopak to člověka motivuje,“ říká mezzosopranistka.

Kalivodová netouží po žádné razantní změně, ale spíše jen po doladění kontur těla. Proto neočekává, že by v Národním divadle museli přešívat kostýmy. „Partie těla se nezmění. Spíš to vypadá lépe a je to pozitivní,“ řekla nám Andrea Kalivodová. ■