Nový klip Marka Ztraceného je ze života: Tento příběh zná i on a jeho partnerka Marcela

Marek Ztracený v klipu Moje milá Video: Supraphon

„Téma klipu je něco, co zažívají nebo časem zažijí nejspíš úplně všichni a já nejsem výjimka. Je to o tom, že někdy to rodičovství člověku malinko může přerůstat přes hlavu, ale stejně by nikdo z nás neměnil! Ale není to jen o rodičovství, je to i o tom, že je ve vztahu někdy potřeba hezkých gest a překvapení,“ popsal Super.cz Ztracený.

Do rolí rodičů neposedných dítek si Marek přál „mimořádně sympatický herecký pár“, který našel ve Veronice Khek Kubařové a Lukáši Langmajerovi. „Oba jsou strašně fajn lidi a na klipu je to znát. Možná to pár mužů či žen inspiruje,“ věří zpěvák.

Ten je zároveň autorem námětu, do kterého, jak svěřil, promítl svůj vlastní návod na romantické chvilky se snoubenkou Marcelou, s níž má syna Marka.

„Je to vlastně recept, který používám. Občas dám malého k babičce a překvapím večeří nebo nějakým plánem. Když jsme klip nahrávali, říkal jsem si v duchu, že poslední dobou jsem se moc nepředvedl, tak se to po vzoru videoklipu pokusím brzy napravit,“ dodal s úsměvem. ■