Moderátorka (53) se nechala vyfotit nahá. Hater jí vzkázal, že nese vinu na znásilňování žen

Třiapadesátiletá blondýnka na svém profilu často sdílí lehce kontroverzní snímky, a navíc nepoužívá žádné filtry ani jiné úpravy. Ovšem v tom problém jeden ze sledujících nespatřoval, nahá fotka mu vadila z jiného důvodu.

V komentáři ke snímku psala Ulrika o tom, jak mají muži myslet na své mentální zdraví a propagovala charitu, která mužům pomáhá s překonáním smrti blízkého člověka.

Jeden ze sledujících ale moderátorce v komentáři napsal: „Tohle nemá nic společného s mentálním zdravím mužů, je to jen velká žádost o pozornost pornografickým způsobem, tímto jste také zodpovědná za to, že je někdo znásilněn. Nejsou to jen muži, kteří mohou za znásilnění mladých holek. Tyhle hvězdičky jsou stejně tak provinilé za svou roli v tomto všem.“

Jonsson jeho komentář sdílela ve stories a přidala k němu také pár slov: „To je naprostá pravda. Jsem vinna za znásilnění mladých dívek tím, že jsem se svlékla pro charitu.“

Kromě výkřiku hatera se ovšem v komentářích pod snímkem objevovaly pozitivní ohlasy, které obdivovaly to, že Ulrika své fotky nijak neupravuje a ukazuje se tak, jak opravdu vypadá. Dokonce se ozvalo i pár pánů, kteří reagovali na text o ztrátě blízkého, a ne na nahý snímek. Nejčastěji se ovšem dočkala pochvalných komentářů za kuráž a skvělou vizáž. ■