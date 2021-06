V 69 letech má tetování a dlouhé vlasy. Zdeněk Žák si poprvé v životě střihnul roli rockera

Zdeněk Žák, jak ho neznáme. Michaela Feuereislová

Herec nám ukázal tetování, které vypadalo velmi autenticky. Nechal si ho udělat kvůli filmu? Šlo pouze o nalepovací kérky. Měl někdy tetování? „Nee, jen jednou mě filmaři složitě malovali propisovací tužkou, což bylo hrozné. Tehdy nic nalepovacího neexistovalo. Děsně špatně se smývalo,“ řekl Super.cz.

Zato dlouhé vlasy jsou skutečné, nechal si je narůst kvůli roli. „Mám je delší než Bolek,“ komentoval svoje háro se smíchem. „Nejdřív vlasy rostou rychleji a pak se zastaví.“ S tím, že zákazy týkající se holičů a kadeřnic neuznával. Kdyby se potřeboval ostříhat, šel by.

Nikdy podobnou roli neměl, i když Gigiho hraje ve stejnojmenném představení v Divadle Na Jezerce. „Jestli se film povede, bude to senzační komedie. Na divadle je to pokaždé jiné. Doufám, že si lidi neodvykli a začnou chodit. Vždycky se tu četlo mezi řádky, teď je to potřeba,“ tvrdil Super.cz.

Když jsme se zeptali, jestli prodělal covid-19, odpověděl rezolutně: „Kdepak, já na něj čekám celej rok a půl a nic. V roušce jsem chodil co nejmíň, podle mě je nejlepší poslouchat jen minimálně to, co nám říkají. Stojím za panem profesorem Pirkem, že je to na týden s paralenem.“

Zdeněk Žák přestal před 7 lety ze dne na den kouřit. Zubař mu řekl, že jeho zuby jsou příšerné. „Zamyslel jsem se nad sebou, že se chovám jako idiot, když do sebe takhle nabírám kouř. Udělal jsem asi chybu, protože dnes existuje spousta pomůcek, jak skončit s kouřením. Já to udělal echt a hodně se mnou mlátil absťák. Toho jsem se mohl vyvarovat.“ ■