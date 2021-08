Zpěvačka svého cukrářského koníčka zprofesionalizovala. Čím to, že při pečení nepřibírá na váze?

Kamila Nývltová peče, ale nekyne. Super.cz

„V době karantény se zpívat nemohlo. Vždycky jsem ráda pekla, tak jsem se rozhodla založit malou firmu,“ říká zpěvačka a jedním dechem dodává: „Miluji sladké víc než slané. Proto se opravdu musím hlídat.“

Čím to, že dívka, která v minulosti bojovala s přebytečnými kily, v pandemii obklopená sladkým nepřibrala? „Stále myslím i na to, že jsem zpěvačka. Musím se vejít do kostýmu a nějak vypadat. Proto dodržuji pravidelný režim, cvičím a běhám. A když si někdy třeba dám víc dortíků, tak vím, že mám pak třeba na týden od sladkého pauzu. Snažím se to kompenzovat,“ vysvětluje Kamila.

Nestává se, že by Nývltovou chtěli na společenských akcích jako zpěvačku a zároveň poptávali její cukrářské výrobky? „Jedna poptávka přišla, jestli bych tam mohla dodat dorty a také zazpívat. Většinou to nepropojuji,“ smála se Kamila Nývltová. ■