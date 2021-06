Už nemusíte nic hledat, tento vynález to najde za vás. Foto: Shutterstock.com

Jsou nápady, které by si zasloužily minimálně Nobelovu cenu. Mezi nimi je bezesporu věcička, která vám pomůže najít ztracené předměty. Ony ve skutečnosti ztracené nejsou, jenom jsme je někam položili a zaboha si nemůžeme vzpomenout kam. Takže následuje kolečko po domácnosti a kolem ní, doprovázené vzrůstající panikou a voláním o pomoc.

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1 100 respondentů starších 15 let, vyplývá, že Češi nejčastěji ztrácejí části oděvu, jako jsou šály, rukavice, čepice, nebo dokonce bundy. Na druhém místě se umístily deštníky a klíče následované telefonem a peněženkou. Často se ztrácejí také brýle nebo sluchátka, ale třeba i důležité dokumenty. „Ztráta těchto předmětů znamená nejen finanční újmu, ale mnohdy i časovou, obzvlášť jedná-li se o ztrátu peněženky s doklady,“ komentuje průzkum Tomáš Balík, ředitel mobilní divize českého a slovenského Samsungu. „V některých případech lidi netrápí ani čas či peníze, ale emocionální vazba ke ztracenému objektu, jako je tomu hlavně v případě ztracených domácích mazlíčků.“

Jak jsou na tom Češi se ztrácením? Zdroj: výzkum společnosti Samsung

FOTO: Samsung

Existuje ale možnost, jak nepříjemnostem v podobě ztráty předejít. Když letos v lednu společnost Samsung představila Galaxy SmartTag a službu SmartThings Find, spousta lidí si oddechla tak mocně, že se zachvěly hladiny oceánů. A když o čtvrt roku později představila ke stejné službě vylepšenou verzi Galaxy SmartTag+, naplnily jejich životy ještě veselejší barvy. Klíče od auta, mobil, peněženka, naslouchátko, prostě veledůležité předměty všedního života, bez nichž se ani nehneme, lze jednoduše opatřit malým přívěskem a kdykoli jen malinko zaváháme, kde jsou – olalá! Jsou na světě.

Přívěšek Galaxy SmartTag funguje na principu BLE (Bluetooth Low Energy) s dosahem bluetoothového připojení až 120 metrů a s výdrží baterií několik měsíců. Přívěsek je vodě i prachu odolný a je napojený na službu SmartThings Find, která zařídí, že vás vlastní mobil dovede ke ztracenému předmětu.

Galaxy SmartTag vám může doslova zachránit život, nebo minimálně čas při hledání ztracených věcí

FOTO: Samsung

Dokonalejší bratr Galaxy SmartTag+ má navíc tu výhodu, že k hledání ztraceného předmětu dokáže zapojit jakékoli zařízení z rodiny Galaxy, takže vám pomáhají hledat zcela cizí lidé, kteří ho vlastní. Přenos dat je šifrovaný, tudíž o nalezení ztraceného předmětu se dozvíte pouze vy. Technologie rozšířené reality (AR) přivede pomocí fotoaparátu majitele až ke ztracenému předmětu. Je to jako dětská hra. Na displeji se objevuje šipka, ve kterém směru hledaný předmět leží (přihořívá) a jakmile je na dosah, ozve se zvukový signál (hoří).

Co byste chtěli víc? Ještě něco? Tak dobře, co takhle sledování zavazadla nebo dětí? A kdyby vám to bylo ještě málo, můžete si z přívěsku udělat dálkový ovladač pro chytrou domácnost. V aplikaci SmartThings si naprogramujete funkci a pak si jen na dálku doma rozsvítíte nebo třeba zatáhnete rolety. ■