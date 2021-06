Necelý rok po porodu třetího dítěte je slavná zpěvačka na původní váze: Jsem na sebe pyšná, říká po zhubnutí 17 kilo

Ciara Profimedia.cz

Zpěvačka Ciara (35) se hned po porodu třetího dítěte nechala slyšet, že na sobě hodlá makat, aby byla co nejrychleji ve formě. A svému slovu dostála. Fanouškům práskla, že je necelý rok po narození syna Wina na původní váze, podařilo se jí shodit už 17 kilo.

„Sbohem poslední 4 kila navíc, se kterými jsem v posledních týdnech bojovala. Ahoj, moje předporodní váho. Jsem na sebe pyšná. Shodila jsem už 17 kilogramů,“ pochlubila se fanouškům na sociální síti.

Ciara hubla s aplikací Weight Watchers, ale přiznává, že proces vyžadoval hodně odhodlání, vytrvalosti a tvrdé dřiny.

„Byla to legrace. Přiznávám, že to pro mě tentokrát bylo jiné. Se třemi dětmi, prací a vším cestováním. Ale jsem pyšná, že jsem to dokázala,“ dodala s tím, že v programu hodlá pokračovat, aby se udržela ve formě.

Ciara a manžel Russell Wilson přivítali Wina na svět loni v červenci. Jde o jejich druhé společné dítě, k synovi mají čtyřletou Siennu, a zpěvačka má pak z předchozího vztahu sedmiletého Futura. ■