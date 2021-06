Budou Šporcl Family? Houslista se na vystoupení spojí s manželkou Bárou Kodetovou a dvěma dcerami

Pavel Šporcl Herminapress

Není to samozřejmě na všechna vystoupení. Už si to vyzkoušeli online a naživo je budou moci poprvé diváci na vlastní oči vidět na Hudebním festivalu Znojmo, jehož je Pavel už patnáct let patronem, letos 9. července. "Jsme kulturně hudební rodina. Bára teď hodně zpívá, holky zpívají taky krásně, hrají i na housle a violoncello," řekl Super.cz Šporcl s tím, že nejstarší Lili s nimi zpívat nebude.

"Holky s Bárou mají společnou píseň a pak máme ještě skladbu, kde se ukážeme všichni najednou. Báru budu mít jako hosta i 3. července na koncertě v Mníšku. Dělá si svůj vlastní repertoár, ale spolu máme například Lásko má od Hany Hegerové a další krásné písničky," popisoval.

Před covidovou pandemií společně nevystupovali. "Bára zpívá profesionálně teprve krátce a snažíme se logicky propojovat i členy rodiny. Budeme připravovat i celovečerní koncert, tedy spíše představení, pro divadlo Semafor. To bude v listopadu. Určitě bychom chtěli do budoucna rodinné aktivity propojit," vysvětlil.

A nás samozřejmě zajímalo, zda už se zamysleli nad tím, jaký by mělo mít rodinné seskupení název. "Když je Kelly Family, tak může být Šporcl Family. Tedy možná, ještě jsme to neprobírali, tak nevím," smál se Pavel. ■