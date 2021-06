S vousy byste tanečníka Bagárové nepoznali: Po smůle z deváté řady by chtěl do finále StarDance

Tanečník Robin Ondráček se vrací do StarDance. Provede Mariku Šoposkou. Foto: Česká televize

Toho už diváci taneční show znají z deváté řady, v níž se, pravda, dlouho „neohřál“. S Monikou Bagárovou (26) vypadli hned při prvním vyřazování. O to větší chuť má do dalšího kola. „Přál bych si, abychom postoupili až do finále. Budeme na tom makat,“ říká Ondráček.

Píli slibuje i Šoposká, kterou kamarádi, kteří se StarDance zúčastnili v minulosti, připravují na to, že to bude makačka. „Všichni říkají, že to je náročné. Na tom se opravdu všichni shodují. Rady ani moc nedávají, jen vydržet a přežít,“ říká a nezastírá trému.

Část jí odpadla se jménem tanečního partnera. „To čekání na jméno, s kým budu tančit, bylo jak čekání na Ježíška,“ smála se herečka. ■