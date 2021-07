Sexy dýdžejka si splnila hodně nestandardní přání: Podívejte se, jak a kde oslavila narozeniny

Lucca slavila narozeniny stovky metrů nad zemí. Super.cz

„Splnil se mi sen a zahrála jsem si v balónu. Podobnou akci uspořádala v minulosti jedna francouzská agentura. Když jsem to viděla, tak jsem věděla, že to chci jednou zažít. Moji spolupracovníci mi to splnili,“ říká Lucca, která hrála v den svých narozenin v pět hodin ráno nad Českými Budějovicemi techno.

Samotný let byl bezproblémový, ale přistání bylo dramatické. „Bylo to trošku nebezpečné. Pilot se snažil třikrát přistát, při tom posledním jsme se vysypali. Naštěstí se aparatura nezničila,“ dodává Lucca. ■