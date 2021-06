Do StarDance vstupoval bez ambicí a stal se králem parketu. Tento sympaťák je splněným přáním Terezy Černochové

Tereza Černochová bude tančit s Dominikem Vodičkou. Foto: Česká televize

Poslední ročník StarDance opanovali Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička, který, jak svěřil, do soutěže vstupoval bez jakýchkoli ambicí. A stejnou metodu volí i letos, taneční show si chce hlavně užít. Tančit bude se zpěvačkou Terezou Černochovou (37).

Ta si na Dominika myslela. „V minulé řadě mě naprosto uhranul. Navíc ještě získal Thálii za výkon v Kytici, kterou skládal Ondra Brousek, což je můj kolega z kapely. Strašně jsem si to přála a jsem moc ráda, že to vyšlo,“ říká Tereza.

Na parket se těší, i když se v ní zatím mísí pocity strachu a nadšení. „Takový vstup do neznáma s pár šrouby a destičkou v noze. To to, myslím, dobře vystihuje. Já sama se těším na tu práci a makačku: fyzická dřina mi totiž dělá psychicky dobře,“ říká.

Z prvního tance má i Dominik dobrý dojem. „Je to zpěvačka, která na pódiu trsá pořád, takže myslím, že to půjde určitě. Dalo se vypozorovat, že tam nějaké zkušenosti s tancem jsou,“ kvitoval.

Z dvojic jsou kromě Černochové a Vodičky zatím známé následující: Simona Babčáková a Martin Prágr, Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, Jan Cina a Adriana Mašková, Zdeněk Godla a Tereza Prucková a Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál. ■