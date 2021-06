Diváci ji ve filmu Ďábel nosí Pradu milovali, Meryl Streep ale roli tyranské šéfredaktorky nesnášela

Meryl Streep jako Miranda Priestly v Ďábel nosí Pradu Foto: 20thCentFox/Courtesy Everett Collection

Trojnásobná držitelka Oscara se pokoušela o tzv. metodické hraní. „Bylo to strašné. Byla jsem zoufalá, pořád jsem slyšela, jak se mi někdo směje. Byla jsem z toho deprimovaná. Bylo to naposledy, co jsem zkoušela metodické hraní,“ nechala se slyšet.

Aby se do role vcítila, separovala se od ostatních herců a snažila se být Mirandou i mimo natáčecí plac. To trochu děsilo její kolegyni Anne Hathaway (38).

„Ať dělala cokoliv, aby vzbudila strach, věděla jsem, že na mě dává pozor,“ cení si Meryl Hathaway.

I ona zažila při natáčení několik perných chvil, a dokonce ji nechtěli vůbec obsadit do role Andy Sachs. Pro tvůrce byla volbou číslo jedna Rachel McAdams (Protivný, sprostý holky, Zápisník jedné lásky), která o roli však vůbec nestála.

Opakovaně ji odmítala, zatímco Anne se o ni znovu a znovu hlásila. Nakonec uspěla, což přisuzuje především vlastnímu odhodlání. ■