Dcera Meryl Streep krátce po zasnoubení předvedla hluboký výstřih a šťastný úsměv od ucha k uchu

Grace Gummer Profimedia.cz

Na filmový festival Tribeca doletěla do New Yorku i herečka a dcera Meryl Streep (71) Grace Gummer (35). Ta se do metropole přesunula z Londýna, kde ji zachytili fotografové v láskyplném objetí s hudebníkem Markem Ronsonem, který jí nedávno nasadil zásnubní prsten.