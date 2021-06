V dětství se tato dvojčata proslavila po celém světě: Proč se sestry Olsenovy stáhly do ústraní?

Mary-Kate a Ashley Olsenovy Profimedia.cz

Slavné sestry se považují za diskrétní osoby, neboť je tak rodiče vychovali. Když vznikala jejich značka, dokonce s ní ani nechtěly být spojovány.

„Přemýšlely jsme, z koho udělat tvář značky, abychom to nemusely být my,“ nechala se slyšet Ashley v rozhovoru pro magazín i-D. „Nepovažovaly jsme za nutné říkat lidem, že za značkou stojíme. Chtěly jsme, aby vynikly hlavně naše produkty.“

„Zrovna jsme se přistěhovaly do New Yorku. Bylo nám 18 a chtěly jsme si dát pauzu od toho, co jsme dělaly, a zároveň zjistit, co nás zajímá a co ještě můžeme světu nabídnout,“ popsala vznik značky.

A podařilo se. V módním světě si rychle vybudovaly respekt a The Row cení nejen módní kritici, ale i slavné osobnosti. Chválu na jejich modely pěje například herec Jonah Hill nebo modelka Gigi Hadid. ■