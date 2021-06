Shodnou se i v módním vkusu: Eva Burešová a Přemek Forejt si navzájem půjčují oblečení

Eva Burešová a Přemek Forejt

"Mám s partnerem společnou skříň. Máme dost podobný vkus na oblečení, a můžu tak nosit i to jeho,“ prozradila Eva s tím, že to platí i opačně. Drobná herečka má ostatně s přítelem podobnou postavu, ani on není žádný čahoun, navíc mají rádi oversize kousky, tak se sdílením není problém. Půjčují si i doplňky.

Jinak prý Eva nakupování moc nemusí. „Nemám ráda nakupování, když nevím, co chci. To mě ničí a moc nerada si zkouším věci. Možná proto už mám pár značek, kde vím, že mi velikosti sedí, a nemusím do zkušebních kabinek,“ prozradila.

Prý se ale taky umí utrhnout. „Stane se mi tak jednou za půl roku, že mě popadne, že potřebuju nutně něco nového, tak jdu do obchodu a procházím si to.“ A každý den se jí prý stává, že si řekne, že nemá co na sebe. „Přitom mám plné skříně,“ směje se.

Nejvíc si užívá nákupy pro svého malého syna Nathaniela. „Moc se mi líbí, že teď je daleko hezčí a zábavnější oblečení, než bylo pro nás. A taky je skvělé, že si můžete pořídit stejné věci ve své velikosti i v té dětské.“ Stylově tak chodí máma se synem i její přítel velmi podobně oblečení. ■