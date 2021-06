Tohle nikdo netušil: Česká modelka kromě anorexie bojovala také s bulimií a záchvaty přejídání. Otevřeně promluvila

Mariana Bečková promluvila o poruchách příjmu potravy. Super.cz

Modelka Mariana Bečková promluvila o poruše příjmu potravy. Blondýnka, kterou Taťána Makarenko vybrala, aby letos na podzim odletěla reprezentovat Českou republiku na světovou soutěž do Vietnamu, si prošla nejen anorexií, ale také bulimií a záchvaty přejídání.

"Už se o tom nebojím mluvit. Vím, že hodně holek si tím prochází a je důležité o tom mluvit. Měla jsem anorexii kvůli modelingu, kde jsou velmi přísné standardy, pro většinu holek nedosažitelné," řekla Super.cz Mariana, která od třinácti let jako modelka pracovala v zahraničí.

"Pořád jsem poslouchala, abych trošku zhubla, že mám někde víc centimetrů. Tak jsem postupně přestávala jíst. Měla jsem 50 kilo na 177 centimetrů. Po návratu z Asie se na mě podívala moje obvodní doktorka a zděsila se," vzpomíná Bečková.

"Nejtěžší bylo si přiznat, že mám problém. Hrozně jsem se bála. Jako první jsem to řekla mamince, to byl první krok k léčení," uvedla s tím, že to nešlo snadno.

"Začala jsem přibírat, ale moje hlava to nedávala a přehoupla jsem se do bulimie a záchvatového přejídání. Hrozně jsem najednou chtěla zase zhubnout," vysvětluje modelka, které prý pomohlo k návratu ke zdravému tělu veganství.

"Jsem moc šťastná, kde jsem teď. Sedm let jsem veganka a vím, že to zní zvláštně, ale veganství mi opravdu hodně pomohlo k uzdravení. Začala jsem jíst potraviny, abych měla zdravé tělo, na abych měla tělo hubené. Léčba byla dlouhá, až poslední tři čtyři roky se cítím fakt dobře," dodala. ■