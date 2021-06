Slavný návrhář pomýšlel kvůli jejím hejtům na sebevraždu: Byla jsem troll, sype si popel na hlavu modelka Chrissy Teigen

Chrissy Teigen Profimedia.cz

Sledující modelku tvrdě odsoudili a ostře kritizovali. Nyní proti ní navíc vystoupil slavný návrhář Michael Costello, který tvrdí, že kvůli jejímu chování v roce 2014 pomýšlel na sebevraždu a dodnes bojuje s traumatem.

„Posledních 7 let žiji v depresích a traumatizovaný, s myšlenkami na sebevraždu,“ přiznal v rozsáhlém postu, v němž zveřejnil pasáže z jeho soukromé konverzace s Teigen, v nichž ho údajně nařkla z rasismu, přála mu smrt a vyhrožovala mu zničením kariéry.

„Skutečně dostála svému slovu. V následujících letech, kdykoliv jsem dostal nabídku, na poslední chvíli ji odřekli,“ tvrdí s tím, že od přátel z branže věděl, že Teigen měla vyhrožovat značkám, aby s ním nespolupracovaly.

Costello byl nařčen z rasismu na základě komentářů, které se později ukázaly jako falešné. Kvůli tweetům Teigen ho ale lidé nadále zahrnovali hejty.

Vše zašlo tak daleko, že napsal rodině dopis na rozloučenou a chystal se skoncovat se životem. Příbuzní ho naštěstí podpořili a mají ho pod dohledem.

V ten samý den, kdy Costello zveřejnil své prohlášení, vydala Teigen několikastránkovou omluvu. Kromě něj a Stodden se v minulosti navážela například do Lindsay Lohan a sama se označila za internetového trolla.

„Není dne, kdy by mě nesužovaly výčitky za to, co jsem v minulosti řekla. Pro mé otřesné tweety není omluva. Mé oběti si to nezasloužily. Nikdo si to nezaslouží. Většina z nich potřebovala laskavost, porozumění, empatii a podporu, ne zlo skryté za vtipy. Byla jsem troll, přiznávám to. A je mi to líto,“ nasypala si popel na hlavu. ■