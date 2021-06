Jiří Langmajer brutálně otevřeně o intimním životě: Hercova žena Adéla Gondíková nevěřila vlastním uším

Zdá se, že Adéla Gondíková se s manželem doma nikdy nenudí. Video: FTV Prima

„Kolem padesátky jsem měl takové období, kdy jsem začal pochybovat sám o sobě, a tím začalo pochybovat celé moje tělo. Měl jsem pocit, že už se mi nikdy nepostaví,“ řekl zcela otevřeně. Rozhodl se proto nenechat nic náhodě a jednat.

„Někdo mi doporučil, že existuje hormonální jóga, při které se vtahuje konečník a celé se to posiluje. Tak jsem si objednal cvičitelku. A zabralo to. Teď už mám na to jenom takový prášky. To ty ani nevíš,“ obrátil se na manželku Adélu Gondíkovou (47) v talk show 7 pádů Honzy Dědka. Herečku manželova upřímnost odbourala.

Gondíkovou a Langmajera spojilo natáčení filmu Doktor od jezera hrochů, při kterém mezi nimi vzniklo přátelství. Dnes jsou spolu 12 let, před dvěma roky vstoupili do manželství. ■