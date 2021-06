Díky vycpanému těhotenskému břichu shodila to svoje: Kristýna Frejová měla natáčení místo fitka

Kristýna Frejová Super.cz

V zásadě si ale seriálové bříško pochvaluje. "Občas to mělo až takový liftingový efekt. Jak se pořád víc oteplovalo a oni na mě dávali tu věc, tak mám pocit, že jsem denně při natáčení vypotila tři litry vody. Kam se hrabou různé zábaly nebo fitko. Bylo to takové dva v jednom, a i já jsem vlastně byla dva v jednom," smála se herečka.

To, jestli do avizovaného konce seriálu stihne její postava porodit, mám ale prozradit odmítla. "Na to je informační embargo, takže nesmím říct vůbec nic. Nechte se překvapit," krčila rameny.

Herečka už ale míří i na letní scénu, hrát bude ve Švandově divadle a také na letní scéně Divadla Kalich v rámci Hvězdného léta pod žižkovskou věží. Tam se na ni můžete těšit v představeních Láska v přímém přenosu a v komedii Tik Tik z prostředí čekárny na psychiatrii. ■