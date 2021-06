Po Kukačkách další velká role: Sabina Remundová se v kriminálce inspiruje nejvýraznější českou ministryní

Sabina Remundová Super.cz

Úplně jiná, než byla její Olga v seriálu Kukačky, bude Sabina Remundová (49) ve své nové roli v třetí řadě kriminálky První oddělení. Na to, aby byla jako státní zástupkyně uvěřitelná, se pečlivě připravuje. Našla si i vzor v české politice. Jaký, to nás hodně překvapilo.

"Zabývám se studiem žen na vysokých postech a dělám si z toho výcuc. Ta vnější charakteristika hází nějaké informace tomu vnitřnímu projevu. Moc mě to baví, je to krásně napsané a má to i ostrý humor. Je to naprosto něco jiného proti té venkovské Olze. Tahle moje státní zástupkyně Švihlíková. Říkám jí Alena, ale i když nevím, jestli se tak opravdu jmenuje. Ale jedna Alena mě inspirovala, proto jsem si ji tak pojmenovala," prozradila Super.cz, že jejím hlavním vzorem pro postavu byla ministryně Alena Schillerová.

"Nechala jsem si kvůli tomu udělat i manikúru, mám nalakované nehty, které normálně nenosím, protože jsem velká zahradnice a tyhle věci mi spíš překážejí. Ale do některých rolí se to hodí a zase vám to přinese nějakou novou informaci a mě baví pozorovat detaily v životě lidí. To, jak se vnější věci promítají celkově do toho projevu," míní.

"Olinka z Kukaček prodávala v obchodě a dělala vše pro rodinu. Tohle je žena ve vysokém postavení a všichni známe ze zpráv, jak ty dámy vypadají, co se týče garderoby. Pro mě jsou to důležité věci - v čem hrajete, jak vás učešou," vysvětlovala Sabina, že jí v rámci ponoření se do role vyhovují i kostýmky, které bude nosit.

Objevily se i informace, že by měla kvůli roli zhubnout, to ale herečka popřela. "Zatím to po mně nikdo kvůli žádné roli nechtěl. Tedy jednou přede mne jeden režisér položil dortíky, že by se mu líbilo, kdybych naopak ještě přibrala. Tam jsme se neshodli. Už kvůli zdraví jsem pro roli ochotná jít spíš opačným směrem," uzavřela. ■