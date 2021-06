Vladimír Polívka je single. Herec už ví, kam by pozval novou dívku na rande

Herec slavnostně zahájil 18. ročník výstavy motýlů v botanické zahradě v Troji. Michaela Feuereislová

S kolegyní ze šoubyznysu Karolínou Krézlovou se rozešli několik měsíců po zásnubách, a ani vztah s brunetkou, která ho ještě loni doprovázela do společnosti, už netrvá. Herec a moderátor Vladimír Polívka (31) je oficiálně single.

Během návštěvy skleníku Fata Morgana, kde probíhala výstava motýlů, se rozpovídal o tom, že by právě na toto místo mohl nějakou potenciální partnerku klidně vzít.

„Na tomto místě jsem poprvé. A divím se, že kluci často berou holky do různých hospod, kaváren, ale i do zoo, ale málokoho napadne jít k motýlům. A je to perfektní. Nikdy mě nenapadlo vzít holku na motýly, ale tohle je inspirace pro všechny puberťáky v mém věku,“ vtipkoval syn Chantal Poullain (64) a Bolka Polívky (31).

Představitel mladého vyšetřovatele Vojtěcha Urbana ze seriálu Polda má prý velmi blízký vztah k přírodě. „Věřte, nevěřte, mě přírodopis vždycky bavil a měl jsem jedničku. Sice na kytky moc nejsem, ale zoologii jsem měl rád. Asi proto mám doma už čtvrtého boxera. Nedovedu si představit život bez psa. Také jsem o tom napsal, mám to na Instagramu, a jestli si někdo chce počíst, může.“

Polívka zažívá jedno z pracovně nejnáročnějších životních období. K natáčení se přidává i divadelní práce. „Začátkem července a koncem srpna hrajeme na letní scéně Dejvického divadla, začínám točit jeden krásný film. Pak si také vyšetřím čtrnáct dní pro sebe, to budu asi na Moravě. A mezitím točím další díly Poldy, to je závazek na delší dobu,“ vyjmenoval. ■