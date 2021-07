Mistr etikety v době roušek a ztráty lidského kontaktu trpěl. Co je podle Ladislava Špačka špatného na nošení tepláků?

Ladislav Špaček doufá, že pandemie skončí. Super.cz

Období pandemie neprožíval Ladislav Špaček lehce. Na čas, kdy si lidé přestali podávat ruku, kryli svou tvář pod rouškou a kvůli pohodlí oblékali zejména teplákové soupravy, by odborník na společenské chování nejraději zapomněl.

„Je nejvyšší čas, abychom odložili všechny zlozvyky, které jsme se naučili během covidové doby, a začali žít normálním životem. Je čas, abychom si opět začali podávat ruce, líbat se na tvář na přivítanou, nechodit v teplákách a mikinách. Ženy se budou opět malovat a pánové holit. Budeme žít tak jako během těch desetiletí předtím,“ řekl Super.cz někdejší tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla.

Mistr etikety moderoval módní přehlídku Natali Ruden (51) a velmi si užíval, že kolem sebe viděl dobře naladěné a krásně ustrojené lidi v duchu dress codu Creative Black Tie.

„Na tento okamžik jsme čekali celý rok,“ říká Špaček, který už nerad vzpomíná na dobu pandemie. „Covidová doba do našich životů vnesla samé ošklivosti. Hygienici do nás neustále pumpovali samé hrůzy. Stal se z nás člověk hygienikus. Řešili jsme, kdo má covid, nebo kdo je asymptomatický. Úplně jsme se z toho zbláznili a musíme se vrátit do života,“ hlásá Špaček.

Popularizátor společenské etikety se sám nenechal zvláštní dobou ovlivnit. „Holím se tři sta šedesát pět dní v roce. Tepláky jsem na sobě nikdy neměl. Pokud si na sebe vezmete tepláky, tak ukazujete, že máte nějaký problém. Že rezignujete na život,“ říká Ladislav Špaček. ■