Tanečnice z Tváře a královna krásy to nevychytala. Během vystoupení jí vypadlo z overalu ňadro

Mirka Pikolová Super.cz

"Slyšela jsem, že mi byla vidět prsa. Tomu se nedá zabránit, když dostanu takový kostým. Při tréninku nic vidět nebylo, bohužel před lidmi se to stalo, nedá se nic dělat," řekla Super.cz po vystoupení Mirka.

Tanečnice a misska si před více než rokem nechala zvětšit vnady. Hlavně kvůli svému pocitu a modelingu. Při tanci, pokud to kostým dovolí, nosí stahovací podprsenky. Tady to ale bohužel nešlo.

"Tanečnice většinou prsa nemají. Je to při skocích a saltech lepší. Při tanci používám stahovací podprsenky, jinak to nejde. Je to mnohem pohodlnější. Ale dělám i modeling, tam je zase lepší mít prsa. Jsem šťastná, že jsem na operaci šla, neměnila bych," dodala. ■