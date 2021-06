Osm měsíců po porodu má o čtyři kila méně než před těhotenstvím. Televizní moderátorka šla do plavek

Andrea Antony Foto: Archiv A. Antony

Andrea má nižší váhu než před otěhotněním. "Žeru šíleně, nepřešlo mě to od těhotenství. Ale Rozárka mě vysává, kila šla dolů opravdu jen kojením. Mám o čtyři kila méně než před těhotenstvím. Róza vysála, co mohla," řekla Super.cz Andrea.

"Pravdou ale je, že sval byste na mně hledali teď dost těžko. To se ještě bude muset poladit," dodala Andrea, která si užila první dovolenou u moře s dcerou. "Bylo to super. Žádný problém, užili jsme si to," dodala. ■