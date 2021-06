Kráska z Playboye na žhavých fotkách: Řekové kvůli téhle sexy Češce blokují dopravu

Veronika Basileiou Foto: archiv B. Basileiou

„Ty fotky z Playboye se samozřejmě začaly šířit všude a dostaly se i do Řecka, kde z nich prý byli všichni úplně nadšení. Dostala jsem díky nim další nabídky na focení. Měla bych se objevit i na titulce časopisu Maxim a právě v mém milovaném Řecku by se teď měl vznik snímků realizovat,“ pochlubila se Super.cz Playmate.

Ta nám popsala, jaké jsou základní rozdíly mezi jejími obdivovateli v Česku a Řecku.

„Řekové jsou mnohem větší extroverti, kteří se nebojí dávat svůj zájem veřejně najevo. Když jde po ulici hezká holka, tak kolem jedoucí Řek je schopen zastavit a zablokovat dopravu, jen aby si s tou kráskou na chvilku popovídal. Několikrát se to stalo i mně a přiznám se, že ze začátku mne tenhle zájem, na který jsem z Česka nebyla zvyklá, trochu zaskočil. Ale ve výsledku to každou ženu potěší, teda pokud to zablokování dopravy nezpůsobí nějakou dopravní nehodu,“ smála se.

Veronika aktuálně dělí svůj čas mezi tři aktivity. „Pracuju v kosmetickém salonu a moc mě to baví. Jsem ráda, že už zase můžeme normálně fungovat. Pak mám své dva buldočky, to jsou moji miláčci, s nimi strávím také spoustu času. A zbytek volného času se snažím odpočívat a také cvičit, aby moje další fotky byly ještě lepší než ty předchozí,“ uzavřela Basileiou.

■