Taryn Manning jako Tiffany v seriálu Netflixu Orange Is the New Black Profimedia.cz

Role feťačky se shnilými zuby jí změnila život. Takhle hvězda seriálové senzace vypadá v civilu

Seriál Orange Is the New Black z prostředí ženské věznice se stal v roce 2013 senzací. O to větší, že vznikl podle skutečných zážitků autorky knihy Piper Kerman. Jednu z hlavních postav ztvárnila Taryn Manning, která si zahrála homofobní a rasistickou feťačku Tiffany.

Vzhledem k prostředí, v němž se seriál odehrává, maskéři herečky neupravovali bezchybným make-upem, ale naopak. A na Manning se v tomto směru vyřádili. K její masce patřily mj. i shnilé zuby. Hlavní hrdinka seriálu Orange Is the New Black potvrdila vztah s americkou hudebnicí Herečka uvedla, role v Orange Is the New Black jí obrátila život vzhůru nohama. „Vždycky říkám, že během tří dnů se mi změnil život. Měla jsem tři dny, abych se rozmyslela, zda roli vezmu, a našla si byt v New Yorku,“ svěřila magazínu Interview „kalifornská holka“, jak se označila. Zabydlela se hned, dnes o NYC mluví jako o druhém domovu. Novinkou v soukromém životě dvaačtyřicetileté Taryn jsou zásnuby s hudebnicí Anne Cline. Před herečkou poklekla v restauraci na Floridě. „Bylo to nejsnazší ‚ano‘, jaké jsem kdy řekla,“ řekla Manning webu TMZ. Herečka se věnuje také hudbě, zpívá i skládá, a módnímu návrhářství. ■

Fotogalerie 3 fotografie » Role feťačky a náboženské fanatičky Tiffany Manning změnila život. Na snímku s Lauren Lapkus (vlevo) ■ Profimedia.cz Herečka se před pár dny zasnoubila s hudebnicí Anne Cline (vpravo). ■ Profimedia.cz Taryn Manning ■ Profimedia.cz