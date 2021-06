Už jste slyšeli o mazlení z povolání? Profesionální „mazlivka“ popsala nejbizarnější požadavky klientů

Ilustrační foto Profimedia.cz

Profesionální mazlení u nás není tak docela rozšířené, ale ve světě tuto službu vyhledává stále více lidí. Keeley Shoup z Chicaga pracuje jako „mazlivka“ už sedm let a pomáhá například obětem týrání překonat traumata.

Keeley se nebojí vyhovět speciálním žádostem svých klientů, pokud se shodují s jejím etickým kodexem. S prací souvisí samozřejmě dodržování řady pravidel, která chrání jak Keeley, tak její zákazníky.

„Celkem ráda plním zvláštní přání klientů, protože to znamená, že mi plně důvěřují. Že jsem pro ně vytvořila dostatečně bezpečné prostředí, a nebojí se, že je někdo bude odsuzovat,“ uvedla ve videu na Tik Toku.

„Nekývnu na všechno, vždycky se ujistím, že mohu jejich přání vyhovět celým svým srdcem. A nikdy nedělám nic, co by mi bylo nepříjemné.“

Kromě klasického mazlení mají lidé občas vskutku nevšední požadavky. „Už jsem absolvovala lechtací bitvy, což je dost ojedinělé. Jindy předčítám klientům dětské knihy, když potřebují cítit, že je o ně postaráno. S jedním jsme si také hráli na štěňata, protože si chtěl prostě hrát.“

Nejraději ze všeho pak kreslí zákazníkům prstem po zádech. Ačkoliv většina přání vyžaduje fyzický kontakt s klientem, jen velmi zřídka se objeví někdo, kdo v tom hledá sexuální podtext, a špatné zkušenosti prý nemá téměř žádné.

Naopak, své klienty miluje a nahlíží na práci jako na životní poslání. „Hodně pracuji, velmi mě to naplňuje. Občas jsem přetažená, protože dostatečně nespím nebo nejím, ale je to moje nejmilejší věc na světě. Pořád se chci s lidmi mazlit a myslím, že mě to nikdy nepřejde,“ dodala. ■